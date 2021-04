Senza mascherina si scaglia contro Carabinieri: denunciato 44enne

In giro per la città senza mascherina incurante delle norme anticovid. Protagonista della vicenda un uomo, 44enne di Raffadali, che una volta sorpreso a passeggiare senza mascherina veniva invitato da un agente municipale ad indossarla, ma l’uomo piuttosto che osservare le regole si scagliava contro l’agente.

Sono intervenuti i Carabinieri che hanno portato in caserma l’uomo per farlo calmare ma una volta giunti li andava in escandescenza e devastava la sala d’attesa della struttura militare, danneggiando arredi e suppellettili.

Oltre alla multa per non aver rispetto i protocolli predisposti dal Dpcm, per l’uomo è scattata la denuncia per resistenza e danneggiamento, inoltre è stato deciso anche di sottoporlo a Tso ed in ambulanza è stato trasportato all’ospedale “San Giovanni di Dio”.