Si rifiuta di indossare la mascherina al supermercato: multato e denunciato

E’ entrato al supermercato privo di dispositivi di protezione adeguati, non copriva naso e bocca né con mascherina né con altro, e quando gli hanno detto di indossarla, è andato in escandescenza. E’ successo nella giornata di ieri presso un noto supermercato del Villaggio Mosè.

Inutili le esortazioni del titolare dell’esercizio commerciale che avrebbe richiamato più volte il nigeriano 21enne ad indossare mascherina. Poi, all’arrivo dei carabinieri, l’uomo ha rivolto la sua rabbia verso di loro; per il 21enne è scattata la denuncia per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre alla contravvenzione per violazione delle norme anti-contagio.