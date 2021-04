Tragico incidente mortale nel Ragusano: 4 persone hanno perso la vita

E’ di 4 morti il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla Provinciale 20 tra Comiso e Santa Croce Camerina, nel Ragusano.

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli agenti della Questura di Ragusa e della Polizia municipale di Comiso, a perdere la vita sono stati 4 uomini, che si trovavano a bordo di una macchina, una Ford Fiesta, finita, per cause da accertare, contro un furgone Renault.

Due di loro, stando alle prime testimonianze, sono deceduti su colpo, gli altri due, invece, sono stati estratti dai vigili del fuoco ma le lesioni riportate erano troppo gravi, per cui il loro cuore ha cessato di battere poco dopo. Il traffico in quel tratto di strada è stata interrotto per consentire agli inquirenti di compiere i rilievi e comprendere cosa abbia causato questa nuova tragedia sulle strade siciliane.

loading..