Canicattì, Comitato 2021:Nomina Avvocati esterni violazione della legge – irregolarità Contabile

Questo Comitato Civico 2021 tra deliberazioni della Giunta Municipale legge le n° 61 del 23/04/2021 e la n° 65 del 24/04/2021 , sono due deliberazioni con la quale vengono attribuito rispettivamente due incarichi a due avvocati esterni al Comune, intanto ci chiediamo a cosa serva un ufficio legale se per risolvere un problema bisogna ricorrere ad Avvocati esterni, quindi vale ciò che questo Comitato Civico ha sempre sostenuto ovvero la chiusura dell’Ufficio e la destinazione dei dipendenti ad altri incarichi.

Peraltro a leggere la deliberazione n° 61 del 23/04/2021 , relativamente alle parcelle, sarebbe un modo per risparmiare affidare le cause ad Avvocati Esterni, se si prende in Considerazione che l’Ufficio Avvocatura nel tempo è costato al Comune circa € 1.500.000,00( comprensivo di stipendi e di circa € 600.000,00 di parcelle).

Ciò posto nel merito con la predetta deliberazione n° 61 si è inteso nominare un avvocato esterno in sostituzione dell’Avv. Santamaria, assente per malattia, comunque sia , anche se gli emolumenti sono modesti, rappresenta sempre uno SPRECO DI DENARO PUBBLICO perché poteva essere benissimo sostituita con un dipendente interno già abilitato a svolgere la professione di avvocato e che già da tempo, quello che risulta, ha fatto richiesta di essere annoverato tra gli avvocati interni del Comune, a costo zero.

Peraltro in palese violazione della circolare n° 3 del 02/05/2006 del dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del piano di riequilibrio del Comune.

Con la presente si intende dare notizia al fine di fare rilevare la responsabilità contabile del Proponente e della Giunta Municipale.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Calogero Giarratana Giuseppe Giardina