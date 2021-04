Carmelo Pullara: “Buone notizie per i lavoratori della SEUS 118:confermata per il mese di giugno l’assegnazione della prima tranche del bonus”

“Buone notizie per i lavoratori della SEUS 118: confermata per il mese di giugno l’assegnazione della prima tranche del bonus previsto nella finanziaria del 2020 e a luglio la seconda tranche”.

lo ha annunciato l’On. Carmelo Pullara Presidente della Commissione speciale sul monitoraggio e attuazione delle leggi.

“ Oggi durante l’audizione nella prima convocazione della Commissione speciale sul monitoraggio e attuazione delle leggi da me presieduta-scrive Pullara- finalmente il Direttore del Dipartimento dell’assessorato alla Salute ha confermato l’assegnazione delle somme ai lavoratori della SEUS 118 con probabile erogazione di una prima tranche nel prossimo mese di giugno e una seconda per il mese di Luglio. Questo come riconoscimento(bonus) che era stato previsto nella finanziaria del 2020 per tutti i lavoratori della SEUS 118 impegnati durante la pandemia da marzo 2020 fino a fine emergenza.

Sono soddisfatto insieme ai miei colleghi di questa nuova commissione nell’essere riusciti a rendere efficace quanto nella finanziaria avevamo proposto. Un giusto riconoscimento-conclude Pullara- per tutelare e valorizzare i lavoratori e i volontari del 118 che hanno giocato un ruolo fondamentale nella gestione di questa pandemia.

Al secondo punto dell’ordine del giorno era prevista la stessa questione relativa alla SAS che non è stato trattata perché i vertici aziendali erano assenti e quindi non avendo la possibilità di avere dati concreti e certi su cui discutere ho ritenuto opportuno, non perdere ulteriore tempo integrando la discussione nella commissione che si svolgerà domani. “