Non rispettano i limiti di velocità: sanzioni e patenti ritirate

Gli operatori della Sezione Polizia Stradale di Agrigento e dei Distaccamenti di Canicattì e Sciacca hanno effettuato nella Provincia specifici servizi di controllo della velocità, tramite il nuovo Telelaser TRUCAM, di ultima generazione, dotato di videocamera, in grado di generare brevi video, come prova a supporto delle infrazioni accertate. Nel dettaglio sono state accertate ben 118 contravvenzioni elevate ai sensi dell’art. 142 cds, per superamento dei limiti di velocità, con 40 veicoli sanzionati per superamento dei predetti limiti di oltre 40 kmh, e 5 veicoli sanzionati per superamento di oltre 80 kmh, con una velocità accertata massima di ben 221 kmh, ad una Ferrari sulla SS640. In totale sono stati decurtati 388 punti-patente, con 45 sanzioni che prevedono il ritiro della patente di guida.

I controlli rientrano nella campagna congiunta di sicurezza stradale “speed” (velocità), che si è svolta dal 19 al 25 aprile, promossa da Roadpol – European Roads Policing Network, network europeo delle Polizie Stradali, al quale da ormai oltre 10 anni la nostra specialità partecipa, con l’obiettivo di ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali in adesione al Piano d’Azione Europeo 2021- 2030.