Opportunità per la Sicilia dal Fondo sociale europeo, lotta a disoccupazione e disuguaglianze

Il Fondo sociale europeo per la coesione territoriale, uno strumento a disposizione di tutti gli Stati europei per combattere disoccupazione e disuguaglianze. Ma quali sono i risultati raggiunti fino a oggi e quali sono gli sviluppi futuri? Se ne parla oggi a Palermo, grazie a una iniziativa dell’Euromed Carrefour Sicilia – Antenna Europe Direct di Palermo, in collaborazione con la Commissione Europea e l’FSE Sicilia.

Il Fondo sociale europeo è il principale strumento dell’Unione a sostegno delle misure volte a prevenire e combattere la disoccupazione, sviluppare le risorse umane e favorire l’integrazione sociale nel mercato del lavoro. Grazie a questo strumento, l’Italia e gli altri Paesi dell’unione finanziano iniziative che promuovono un elevato livello di occupazione, le pari opportunità per uomini e donne, lo sviluppo sostenibile e la coesione economica e sociale. Gli investimenti del FSE interessano tutte le regioni dell’Unione europea. Basti pensare che fra il 2014 e il 2020 sono stati stanziati investimenti in capitale umano negli Stati membri per oltre 80 miliardi di euro, con almeno 3,2 miliardi di euro in più per l’Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile.

Un seminario online

Tra obiettivi tematici della politica di coesione attraverso l’FSE vi è la promozione dell’occupazione e il sostegno alla mobilità dei lavoratori e la promozione dell’inclusione sociale e la lotta contro la povertà. in fondo si occupa anche di promuovere l’investimento in istruzione, competenze e apprendimento permanente e il miglioramento della capacità istituzionale e l’efficienza dell’amministrazione pubblica. Oggi è in programma un seminario online dal titolo “Il Fondo sociale europeo per la coesione territoriale. Risultati raggiunti e sviluppi futuri”. L’evento vuole mettere in evidenza i risultati raggiunti dalle politiche di coesione attraverso l’FSE 14-20. L’evento sarà occasione per discutere del prossimo FSE+ delle opportunità derivanti per la Sicilia.

