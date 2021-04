Ordine Farmacisti, Maurizio Pace confermato nella segreteria nazionale

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Farmacisti dei Farmacisti della provincia di Agrigento, esprime vivo compiacimento per la riconferma del Presidente Maurizio Pace, a Segretario Nazionale della Federazione degli Ordini avvenuta a Roma nei giorni 23, 24 e 24 aprile u.s. La Vice Presidente Marcella Nuara, sottolinea che “la riconferma a Segretario Nazionale è importante, sia per l’alta percentuale di consensi ottenuti, sia perché in un momento di radicale e profondo cambiamento della professione, il dottor Pace costituisce un valido punto di riferimento per le politiche professionali da adottare al fine di proiettare l’articolato mondo dei farmacisti nelle molteplici ed impegnative sfide del presente e nell’immediato futuro.”

