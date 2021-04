La Polizia di Stato ha dato esecuzione a Ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in Istituto Penale Minorile, nei confronti di un giovane di Licata già precedentemente collocato in una comunità per minori per reati contro il patrimonio.

Il giovane, dopo gli adempimenti di rito è stato trasferito nell’IPM di Caltanissetta.