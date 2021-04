Riapertura Valle dei Templi, Sciarratta: “Stagione dell’arte e della rinascita”

La Sicilia resta ancora in zona arancione. Bisogna attendere ancora un pò prima della riapertura dei musei e dei parchi archeologici.

Nel frattempo ad Agrigento il Parco Archeologico Valle dei Templi, lavora per accogliere il pubblico in totale sicurezza, e continua la preparazione di un fitto programma di eventi per invitare i cittadini a riappropriarsi dei loro siti identitari e dare il via a una stagione dell’arte e della rinascita.

“Noi non ci siamo mai fermati, dice Roberto Sciarratta direttore Parco Valle dei Templi di Agrigento. Speriamo di riaprire al più presto al pubblico, come abbiamo fatto la scorsa estate in totale sicurezza e con una certificazione Covid free. Non mancheranno le serate fatte di jazz, teatro e cinema, non mancheranno le Albe che sono ormai il nostro spettacolo di punta, prosegue Sciarratta. Stiamo avviando i cantieri di restauro importanti tra cui la musealizzazione del tempio di Zeus e il cantiere Rupestre e tra qualche giorno riprenderemo i lavori di scavo del teatro Ellenistico”.

https://www.youtube.com/watch?v=j2lhfxas41o