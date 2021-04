Bambino si perde in via Atenea, ritrovato dalla Guardia di Finanza

Spiacevole disavventura per una famiglia agrigentina che, per un paio di ore, ha perso di vista il proprio figlioletto di nove anni. Il fatto è accaduto in via Atenea. Sono bastati pochi attimi di disattenzione e il bambino sembrava essersi smarrito. Sono stati i militari della Guardia di Finanza a ritrovarlo dopo circa due ore a un chilometro di distanza da dove si era perso, nei pressi della Prefettura di Agrigento.

