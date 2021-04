Cedimento costone Scala dei Turchi, Lattuca: “notizia infondata a danno dell’intero territorio”

A seguito della notizia sul presunto pericolo di cedimento del costone sottostante il Belvedere di Realmonte diffusa dall’associazione Mareamico, il sindaco di Realmonte, avv. Sabrina Lattuca, ha effettuato un sopralluogo nella giornata odierna in presenza del comandante della Polizia Locale, della Stazione dei Carabinieri, del responsabile della Protezione Civile Comunale,di tecnici ed operai comunali.

I tecnici, hanno appurato che l’area in questione (area PAI) è già attenzionata da decenni: è delimitata da una recinzione, l’ingresso è vietato da numerose ordinanze, come riportato dai numerosi cartelli che fiancheggiano l’area e, dopo le verifiche effettuate, si esclude la presenza di segni recenti di ulteriori cedimenti che non siano già stati attenzionati e/o oggetto di una programmazione o richiesta in tal senso.

“Si tratta- afferma il sindaco Sabrina Lattuca- dell’ennesima notizia, risultata infondata e diffusa sui mass media, senza preventiva verifica né segnalazione tempestiva al Comune, chelede l’immagine dell’intero territorio. L’allarme ingenerato nella popolazione, attraverso i mass media, penalizza l’immagine del sito sul piano promozionale, scoraggiando il flusso turistico indispensabile per la ripresa economica del nostro territorio, che vive prevalentemente di turismo.Rassicuro l’intera collettività- conclude il sindaco- sui puntuali interventi, operati dal Comune, di vigilanza e controllo a difesa del sito della Scala dei Turchi ed a tutela delle decine di operatori turistici e commerciali presenti sulla fascia in questione, dell’indotto e di tutto l’intero comparto economico.”