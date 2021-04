Droga nei barattoli, 33enne patteggia un anno di reclusione

Il gup del Tribunale di Agrigento, Luisa Turco, ha ratificato l’accordo processuale tra accusa e difesadisponendo un anno di reclusione nei confronti di un trentenne favarese, accusato di detenzione e tentata cessione di droga. Con il patteggiamento dell’imputato viene anche prevista la sospensione condizionale della pena.

La vicenda risale allo scorso ottobre quando l’uomo fu arrestato dalla Polizia poiché trovato in possesso di 800 grammi di marijuana detenuta in alcuni barattoli. Gli agenti fermarono un presunto acquirente e arrivarono direttamente in casa dell’odierno imputato.