I Sindaci agrigentini protestano davanti palazzo Chigi e sono ricevuti dai ministri Gelmini e Carfagna

I Sindaci della provincia di Agrigento protestano a Roma davanti la sede del governo per evidenziare la mancanza di infrastrutture ed in particolare il mancato finanziamento del tratto di autostrada che colleghi Gela con Castelvetrano passando per Agrigento.

I Sindaci hanno anche voluto sensibilizzare il governo per la rete ferroviaria che ancora funziona con un solo binario oltre e l’inadeguatezza dei porti di Licata, Porto Empedocle e Sciacca, che necessitano di interventi strutturali.

I Sindaci hanno i mostrato di essere, in questa fase, gli unici protagonisti politici che pongono problemi seri e concreti assegnando all’azione politica la funzione sua propria e lamentano che la Regione Siciliana non ha avanzato il progetto per la chiusura dell’anello autostradale.

È una sfida all’abbandono politico di un pezzo di Sicilia – hanno dichiarato negli incontri avuti con i ministri ed hanno chiesto al Governo Nazionale di non essere abbandonati sollecitando la progettazione, per l’anello autostradale nel contesto della realizzazione del Ponte sullo Stretto che lo stesso primo ministro ha detto di volere realizzare nel suo intervento al Senato.

Dai Ministri – hanno chiosato i Sindaci dopo l’incontro – ci aspettiamo l’impegno del Governo a predisporre entro tempi controllabili il progetto della Gela – Castelvetrano con la richiesta di inserire la variante a monte di Agrigento Valle dei Templi sperando nel finanziamento anche con risorse dei fondi dell’Unione Europea.

I Sindaci della Provincia di Agrigento «Sosteniamo con forza e convinzione la protesta dei sindaci che hanno manifestato davanti a Palazzo Chigi contro l’esclusione dal Recovery Plan di interventi infrastrutturali nell’Agrigentino». Lo afferma Giusy Savarino, deputata regionale di DiventeràBellissima e presidente della Commissione Ambiente e Territorio, aggiungendo: «Noi deputati regionali della provincia abbiamo già sollecitato tramite un ordine del giorno all’Ars la realizzazione della Gela-Castelvetrano e dell’Alta velocità ferroviaria anche in collegamento con la provincia di Agrigento. Con il governo Musumeci insisteremo affinché queste opere fondamentali per il territorio- che il governo nazionale non ha voluto inserire nel Recovery Plan- possano essere finanziate con urgenza attingendo ai primi fondi che si renderanno disponibili».