Ladri in azione a Grotte: svaligiata casa di un 76enne

Sono riusciti a forzare una finestra in pieno giorno ed entrare all’interno dell’abitazione di un pensionato di 76 anni. E’ successo a Grotte dove si è registrato un furto il cui bottino è ancora da quantificare. I ladri, una volta dentro, sono riusciti a portare via circa 800 euro in contanti e i monili d’oro che il pensionato custodiva in alcune parti della casa. Rubato anche uno strumento per la raccolta delle olive. I carabinieri della locale stazione hanno avviato le indagini e i rilievi per poter risalire all’identità dei responsabili.

