Minacce e maltrattamenti alla moglie, arrestato 50enne

Ritorna in casa, dopo esser stato allontanato in seguito ad un provvedimento che gli imponeva di avvicinarsi alla moglie, e succede il finimondo. I carabinieri della Compagnia di Agrigento hanno arrestato un uomo 50 anni di Agrigento.

L’uomo, appena sei giorni fa, era stato destinatario dell’allontanamento di casa in seguito ad una segnalazione al centralino dopo una lite in famiglia nel quartiere di Fontanelle. Il provvedimento è stato, dunque, disatteso e per il cinquantenne, adesso indagato per minacce e maltrattamenti, sono scattate le manette. L’uomo ha nominato quali difensori gli avvocati Daniele Re e Agnesa Neculai.