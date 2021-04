Minaccia la compagna con un coltello accecato dalla gelosia, fermato 47enne

Gli Agenti del Commissariato di Adrano hanno posto fine a una vicenda di maltrattamenti che un uomo adranita ormai da diverso tempo poneva in essere nei confronti della propria convivente.

L’uomo, un 47enne, è stato denunciato per maltrattamenti e minacce gravi. In più circostanze ha usato violenza, anche in presenza dei figli minori, nei confronti della propria moglie, mosso dalla gelosia in quanto preoccupato che lei avesse potuto intrattenere una relazione extraconiugale. Il rapporto coniugale tra marito e moglie si era già incrinato da qualche anno sempre per motivi dettati dalla gelosia di lui.

La denuncia della donna alla polizia

La vittima tra l’altro ha riferito delle continue minacce e ingiurie che il convivente indirizzava nei suoi confronti, delle tante scenate di gelosia dove addirittura l’odierno indagato è arrivato a minacciare la donna con un coltello.

Nel corso di un intervento effettuato non molto tempo fa, i poliziotti si sono trovati dinanzi all’ennesima lite tra i coniugi, non sfociata poi in tragedia grazie all’intervento degli stessi agenti. L’uomo è adesso a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

