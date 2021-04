Sorpresi a rubare pezzi di auto: un arresto e una denuncia

Ad Agrigento la Polizia di Stato ha arrestato un giovane colto in flagranza di reato.

Alle ore 00. 15 circa il personale dell’U.P.G.S.P. si portava in una centrale via cittadina dove era stato segnalato che era in corso il furto su una autovettura parcheggiata. Giunti sul posto, notavano due soggetti che con fare sospetto si aggiravano nei pressi del veicolo in sosta. Alla vista dei poliziotti i due abbandonavano un sacchetto in plastica e, separandosi, si davano alla fuga.

Uno dei due giovani, dopo un breve inseguimento, veniva rintracciato e bloccato.

Il giovane veniva tratto in arresto nella flagranza del reato di furto aggravato in concorso e, previa comunicazione all’A.G. presso la Procura della Repubblica di Agrigento, collocato su disposizione della stessa presso le camere di sicurezza della Caserma Anghelone. L’A.G. convalidava l’arresto e disponeva la Misura Cautelare dell’Obbligo di Presentazione alla P.G.

La refurtiva, consistente in piccoli pezzi ed accessori auto asportati poco prima dall’autovettura, veniva recuperata e gli strumenti utilizzati per compiere il furto venivano posti sotto sequestro.

L’altro giovane che nel frattempo era riuscito a dileguarsi, a seguito dell’attività investigativa successivamente condotta, veniva identificato e deferito, in stato di libertà, alla competente A.G. per il reato di furto aggravato in concorso.