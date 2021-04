“Sparirà con me ciò che trattengo, ma ciò che dono resterà nelle mani di tutti”: la donazione di Alfonso Rizzo per il Giudice Rosario Livatino

Donare è donarsi, offrire parte di sé per consegnare nelle mani dell’altro un bene, scegliere di lasciare la propria impronta sul sentiero della Vita per fare memoria di sé e di chi merita di rimanere come faro acceso sullo scenario dell’Umanità per esserne guida e luce. È stata questa la scelta fatta da Alfonso Rizzo, artista e docente di Pittura presso l’Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento, premiato e ammirato per le sue grandi doti artistiche in numerose mostre (collettive e personali) e in diversi concorsi, in particolare nel 2018 è stato vincitore di borsa di studio nell’ambito del Concorso “Immagini di legalità”, promosso in collaborazione della Corte dei Conti della Regione Siciliana e premiato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e che adesso ha realizzato, con professionalità e dedizione, per farne dono al Liceo Classico “U. Foscolo” di Canicattì, un busto che rappresentasse Rosario Livatino, il Giudice dei giovani, che si è speso per la “credibilità”, lasciando un segno indelebile sulla linea della storia di tutti i tempi.

Non c’è storia senza chi si spende per renderla viva ed eternamente presente, senza chi decide di lasciarne testimonianza attiva, attraverso preziose opere, atte a fare memoria e a muovere gli animi e i cuori di chi potrà ammirarne la bellezza. Sarà proprio Venerdì 30 Aprile 2021 alle ore 9:00, in concomitanza con lo svolgimento dell’Assemblea d’istituto, dedicata alla memoria e al prezioso esempio di Rosario Livatino, che nell’atrio della sede dell’I.I.S.S. “U. Foscolo”, sarà “svelato” il volto del Giudice, impresso da Rizzo nella sua opera. In greco “svelamento” è Aletheia (ἀλήθεια), ossia “verità”, “rivelazione”, e il filosofo Parmenide, nel suo poema Sulla natura, attribuisce a Dike, dea della giustizia, l’insegnamento dell’alètheia, della via della verità. Svelamento, giustizia e verità connoteranno il busto realizzato da Alfonso Rizzo, al quale è grata la comunità scolastica del Foscolo per la possibilità che offrirà, a tutti coloro che potranno ammirare l’opera che sarà collocata nell’atrio dell’istituto, di fare memoria valoriale di un encomiabile esempio di vita. Canicattì, 28/04/2021 f.to Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Rossana Virciglio