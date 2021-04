Frana lungo la Statale 115, Fillea-Cgil: “ancora disagi”

Ancora disagi sulla statale 115, nei pressi della rotonda di contrada Ciuccafa nel territorio del comune di Porto Empedocle. I semafori posti dall’Anas sono ancora lì, come la massa fangosa, solo in parte rimossa. Ad evidenziare ancora una volta la situazione è la Fillea-Cgil di Agrigento.

“Questa importante arteria collega le province di Agrigento, Caltanissetta, Trapani e l’imbocco della Fondovalle per Palermo. Il flusso veicolare è molto intenso in alcune fasce orarie e la sosta forzata ne determina un consistente inquinamento ambientale sicuramente evitabile. Una dichiarazione della Sindaca di Porto Empedocle lasciava ben sperare che finalmente, almeno, la massa fangosa , già a marzo, sarebbe stata rimossa da parte dell’Anas, ristabilendo il normale transito dei mezzi che sicuramente sarà più consistente con l’arrivo della stagione estiva. Possiamo comprendere ma non giustificare, continua il sindacato, anche se sono passati diversi mesi dalla frana, che un intervento più impegnativo richieda studi e tempi più lunghi. E’ inaccettabile questo notevole ritardo per la rimozione della massa fangosa scivolata sulla strada ed il mancato ripristino della normale viabilità.”

La Fillea-Cgil di Agrigento dunque sollecita le Istituzioni preposte a porre fine a questo stato di inefficienza e quindi intervenire con una certa urgenza per ripristinare il normale uso dell’arteria stradale SS 115 nel rispetto della collettività.