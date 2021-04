Giovani turisti invadono la Scala dei turchi, Mareamico: “Dove sono i controlli?”

Prima giornata di sole e di mare, ed ecco che una trentina di visitatori, tutti rigorosamente senza mascherina, hanno violato i sigilli e s’intrufolano nell’area interdetta della Scala dei Turchi poiché posta sotto sequestro dalla Procura di Agrigento, il 27 febbraio del 2020. Sul posto sono intervenuti la Capitaneria di Porto che hanno fermato i soggetti; non è scattata nessuna denuncia e nessuna sanzione.

“Questo monumento naturale da troppo tempo è abbandonato a se stesso, senza controlli e sorveglianza, dichiara Mareamico che ha immortalato i soggetti sulla marna bianca. Le forze dell’Ordine sono prontamente intervenuti ma non possono dedicare il loro tempo a sanzionare gli incivili; serve già da ora, un puntuale ed organizzato servizio di controllo del territorio, che il comune di Realmonte non sa e non riesce a garantire.Ringraziamo l’Assessore Regionale Cordaro quando dice che “sta attivando tutti i canali per l’acquisizione e la concessione della Scala dei turchi”.

