I metodi di pagamento accettati dai casinò online e perchè sono sicuri

Siete dei giocatori online o vi volete approcciare a questa modalità di intrattenimento? Sicuramente dovresti conoscere anzitutto quali sono le cose da prendere in considerazione per valutare se la piattaforma di gioco è sicura e poi quali sono i metodi di pagamento accettati dai casinò online e da altri giochi online anche le slot che non si trovano solo nei casino a quanto pare.

Fattori da tenere in considerazione riguardo ai metodi di pagamento dei casino online

Ogni giocatore online vuole che le transazioni siano in primis sicure, rapide ed efficienti, dato che nessuno vorrebbe vedersi rubare soldi e dati personali. Quindi anzitutto quando si pensa di giocare online è consigliato controllare che il casinò al quale si vuole giocare sia listato tra quelli autorizzati da ADM-AAMS (Agenzia delle dogane e monopoli).

Tramite questa piattaforma potete verificare se il sito che avete scelto per il vostro intrattenimento rispetta i parametri rigidi imposti dall’agenzia.

Non scegliere mai una piattaforma illegale dove inserire i tuoi dati personali e dove mettere i tuoi soldi, questo ti espone a diversi rischi più o meno gravi nell’immediato e anche nel futuro.

La seconda cosa da considerare nella scelta di casino sicuri, sono i metodi di pagamento che accettano e tra i quali puoi scegliere. I metodi più sicuri sono senz’altro quelli con pin o password richiesta ogni volta che vuoi fare una transazione, questa modalità verifica che sia veramente tu a effettuare le transazioni.

La terza cosa da verificare è che la piattaforma usi un sistema di crittografia, ovvero una sorta di cifratura per le operazioni che si fanno così da renderle illeggibili ad altre persone che potrebbero intercettare il messaggio ed entrare così in possesso dei vostri dati personali compresi quelli di pagamento.

Vediamo ora quali sono i metodi di pagamento accettati dai casino online.

Quali sono i metodi di pagamento accettati dai casino online

I sistemi di pagamento che qui vi elenchiamo sono autorizzati dall’ADM-AAMS e permettono una vasta scelta.

Visa

Circuito di pagamento credito e debito fra i più popolari e fra i più accettati dai casinò online.

Mastercard

Questo metodo di pagamento è accettato come per la VISA da quasi tutte le piattaforme di gioco online. Vi si può appoggiare anche chi si vuole usufruire di una promozione o di un bonus.

Maestro

Maestro fa parte dei circuiti Mastercard ma non sempre viene accettato dai casinò online, quindi verificate prima che sia accettato fra le modalità di pagamento del sito stesso.

Bonifico Bancario

Questa modalità è ideale per chi vuole prelevare somme di denaro importanti o trasferirne. E’ meno immediato dell’uso di una carta di credito o di debito e forse è anche il più costosi, visto che sia la banca che il casinò stesso potrebbe applicare dei costi di gestione elevati

Prepagate e PostePay

Le prepagate sono oggi fra gli strumenti più utilizzati dagli italiani. I costi sono davvero molto ridotti e il loro utilizzo piuttosto semplice, inoltre permettono di dare anche un freno al gioco ovvero si carica la cifra che si vuole spendere e si saprà che quello è il budget di gioco almeno per quella giocata. Infine in caso di truffe online non incorrerete in grosse perdite di denaro.

Paysafecard

Questo metodo di deposito è una carta prepagata venduta online o in store appositi e permette di giocare online senza rivelare dati personali. Si acquista la carta, si gratta il codice e si inserisce nella sezione nella modalità di pagamento del casinò online, i tagli di solito vanno da 10 € a 100 €.

Paypal

Con paypal si parla di metodo di pagamento e-wallet che permette di fare acquisti e prelevare denaro tutto in modo veloce e immediato. Non vi è obbligo di inserire dati personali nè bancari all’interno del casinò online e il sistema è piuttosto sicuro. Oggi fa concorrenza a PayPal anche Neteller e Skrill.

Conclusione

Ogni metodo sopra citato è sicuro perché richiedono tutti i dati della carta che si hanno solo se la si possiede fisicamente, alcuni come le prepagate evitano di perdere molti soldi tramite le truffe online proprio per il fatto che le ricariche si possono fare per pochi € alla volta, infine i metodi e-wallet oggi permettono anche la verifica a più fattori per una maggior sicurezza del cliente stesso.

Non vi resta che scegliere il metodo di pagamento più ideale per voi, verificare i casinò online certificati e cominciare a tentare la fortuna! Buona Fortuna!