Iniziativa di Lillo Licata sul Recovery Plan nel Consiglio Comunale di Naro

Carissimi colleghi, prima di iniziare i lavori di questo Consiglio Comunale io proporrei di dare in maniera ufficiale,istituzionale tutta la nostra SOLIDARIETA’ come consiglieri comunali ai sindaci dell’agrigentino che rappresentano di fatto questa martoriata provincia,che hanno protestato democraticamente prima a Napoli a Piazza del Plebiscito in data 25.04.2021 ( Festa della liberazione) e poi a Roma a Palazzo Chigi in data 28.04.2021 affinchè in questo strategico piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) del Recovery Plan , venissero inseriti progetti per la nostra Sicilia per la nostra provincia, fortemente bisognose di infrastrutture come l’alta velocità ferroviaria,come il potenziamento e l’attuazione di porti e aeroporti come il completamento della Palermo-Agrigento, ma soprattutto l’anello autostradale Gela-Castelvetrano indispensabile per collegare il Sud della Sicilia con il resto del paese.

L’auspicio deve essere quello di non demordere anzi di intensificare tutti insieme questa giusta battaglia al di là della nostra appartenenza partitica perché per questo genere di lotta non ci può essere ,non ci deve essere COLORE POLITICO.

Da trasmettere: Al Presidente della Regione Sicilia On.Nello Musumeci;

Al Ministro per il Sud On. Mara Carfagna; Al Ministro dell’Economia Dott.Daniele Franco;

Al Presidente del Consiglio dei Ministri Dott. Mario Draghi.