Violenza sessuale su minorenni: chiesta conferma condanna per 74enne

Il sostituto procuratore generale ha chiesto la conferma della condanna a quattro anni di reclusione nei confronti di un 74enne di Licata accusati di violenza sessuale su due minorenni, una delle quali disabile. L’imputato è stato già condannato nel 2018 dal Tribunale di Agrigento.

I fatti a lui contestati risalgono nel periodo compreso tra il 2014 ed il 2016. L’inchiesta si sviluppò grazie al racconto dei genitori che avevano raccolto le confessioni delle figlie. Nell’estate 2016 l’uomo fu anche arrestato. Le persone offese sono state nuovamente sentiti nel processo di secondo grado in corso confermando quanto già avevano dichiarato in precedenza. Si torna in aula il 13 ottobre.