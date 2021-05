Approvato a Canicattì regolamento che disciplina i rapporti tra ente comunale e scuole di competenza

Approvato nella seduta di C.C. all’unanimità, il nuovo regolamento che disciplina i rapporti tra ente comunale e scuole di competenza. Al fine di efficientare il rapporto tra Ente locale ed Istituzioni Scolastiche, quest’ultime avranno la delega alla manutenzione ordinaria secondo la disciplina di una apposita convenzione. Per garantire ciò il Comune si impegna ad incrementare il fondo destinato al funzionamento delle stesse.

“Esprimo profonda soddisfazione per l’approvazione del Regolamento, che – dichiara l’assessore alla Pubblica Istruzione Angelo Cuva – vincolerà nel bilancio comunale la somma di almeno 40 mila euro da destinare al trasferimento alle scuole di competenza. La carenza dell’organico ci ha spinto, sentiti i Dirigenti Scolastici, a delegare alle scuole le funzioni della manutenzione ordinaria, così come previsto dalla normativa vigente. Inoltre verrà introdotta una ripartizione più equa grazie ai nuovi criteri che riguardano il numero degli alunni e la grandezza dei plessi.”

Infatti il riparto annuale avverrà proporzionalmente alla grandezza degli edifici e alla popolazione scolastica garantendo quindi una maggiore equità rispetto ai precedenti criteri di riparto che equiparavano edifici notevolmente diversi per grandezza ed utenza.

A sua volta il contributo totale assegnato a ciascuna Istituzione scolastica è stato suddiviso in due componenti. Una quota sarà utilizzabile per effettuare interventi di manutenzione ordinaria degli ambienti. La seconda quota servirà per acquistare materiale per la pulizia e di cancelleria occorrente per il buon funzionamento della didattica. Il nuovo regolamento entrerà nel pieno delle sue funzioni a partire dal prossimo anno scolastico.