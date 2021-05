Barbieri, parrucchieri ed estetisti chiedono riaperture con lettera ad istituzioni

Continuano le iniziative di parrucchieri, barbieri, estetisti e titolari di centri benessere palermitani per chiedere le riaperture in sicurezza domandandosi il perché della persistenza della zona rossa. I rappresentanti di area benessere di Confesesercenti hanno scritto una lettera aperta alle istituzioni, nello specifico ai presidenti della Regione e dell’Ars nonché al sindaco e prefetto della città.

Si legge: “Fateci operare nella legalità, non costringeteci a lavorare, per necessità da abusivi dopo che, da sempre, abbiamo contrastato ogni forma di abusivismo”.

Il documento continua spiegando quanto le strutture dell’area benessere abbiano adeguato tutte le precauzioni per fronteggiare l’emergenza: “Certo restano ancora stressate le strutture ospedaliere su cui comunque gravano i ricoveri di pazienti provenienti da tutta la provincia. L’Area Benessere anche a Palermo (Parrucchieri, Barbieri, Centri estetici), sotto il profilo della tutela della salute dei propri clienti e dei dipendenti, ha offerto fin dalla prima fase dell’emergenza Coronavirus tutte le garanzie necessarie, adeguando le strutture e rispettando anche le più rigorose norme e procedure igienico-sanitarie previste dal Protocollo di sicurezza. Per tali motivi non riusciamo a comprendere le ragioni che hanno portato le Autorità preposte a chiudere, disattendendo le precedenti disposizioni, le nostre attività nei territori dichiarati zona rossa”.

Malessere profondo non solo della categoria

“Come Area Benessere Confesercenti Palermo non intendiamo rappresentare solo il malessere profondo, delle categorie da noi rappresentate ma di tutte quelle attività che, senza avere alcuna responsabilità sulla diffusione del virus, sono condannate a restare chiuse. E ciò mentre in città, senza alcun controllo, continuano gli assembramenti di persone.

La nostra sofferenza l’abbiamo evidenziata manifestando davanti a Palazzo d’Orleans, il 12 aprile scorso. Purtroppo le nostre richieste, avanzate in modo civile e responsabile, sono rimaste inascoltate”.

Ed avvertono

“Ora però siamo al limite, non riusciamo più a capire le ragioni di tanta disattenzione.

Fateci riaprire prima che il dramma economico porti a conseguenze sociali pesanti.

Fateci tornare a lavorare e noi, come sempre, lo faremo in assoluta sicurezza.

Fateci operare nella legalità, non costringeteci a lavorare, per necessità, da abusivi dopo che, da sempre, abbiamo contrastato ogni forma di abusivismo.

Non costringeteci ad atti di disobbedienza civile che, pur non appartenendoci, sono dettati dallo stato di necessità che la categoria sta vivendo.

Leggete questa nostra lettera aperta come appello disperato e responsabile”.