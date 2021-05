Bevande al banco a due clienti: chiuso bar a Licata

I poliziotti del commissariato di Licata, guidati dal vicequestore Cesare Castelli, hanno sorpreso il gestore di un bar del centro somministrare bevande a due clienti al banco nonostante le note prescrizioni anti-covid. I controlli, disposti dal Questore di Agrigento Rosa Maria Iraci, rientrano in ampi servizi volti al rispetto della normativa vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica. Il titolare del bar è stato multato con una sanzione amministrativa di 400 euro. L’esercizio commerciale è stato chiuso per tre giorni.

