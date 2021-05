Calamonaci, proseguono i lavori all’Ospedaletto

Continuano a prendere forma i progetti portati avanti dal Sindaco del Comune di Calamonaci – Pellegrino Spinelli – , stiamo parlando del comprensorio denominato “Ospedaletto” che l’ASP di zona ha ceduto al Comune e che verrà riqualificato in una struttura polivalente, di cui una parte verrà adibita a casa famiglia per anziani.

“Ho voluto fortemente che questa struttura ritornasse ai cittadini di Calamonaci, lavorando alacremente i risultati si ottengono; adesso sono contento. – dice il primo cittadino Pellegrino Spinelli – In qualità di Sindaco, ma anche di operatore sanitario, poter ripristinare questa struttura rendendola fruibile per i miei concittadini, per i servizi sanitari necessari per un piccolo comune, mi rende felice. In più parte della struttura sarà adibita a casa famiglia per gli anziani, è questa è un’altra grande conquista; riuscire a creare una struttura di questo tipo significa dare un futuro ai cittadini di Calamonaci, pensare in prospettiva a quello che sarà il loro domani, non abbandonarli alla solitudine ma garantire che ci sia sempre qualcuno che si occuperà di loro”.

I lavori, affidati a una locale impresa edile, prenderanno il via già da lunedì, e si concluderanno nel più breve tempo possibile. Una struttura con un altissimo potenziale che può ritornare ad essere un importante centro polifunzionale, dal punto di vista socio sanitario, sia per la cittadina di Calamonaci, ma anche per i comuni limitrofi.