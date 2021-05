“Chi fermerà la musica…” protesta il mondo dello spettacolo…. ” siamo allo stremo” ( video interviste)

Un accorato appello nel cuore della Valle dei Templi. Il mondo dello spettacolo, ma non solo ha voluto dare un forte segnale di presenza e disperazione. Le ultime disposizioni in tema di covid rappresentano il colpo di grazia a un settore in ginocchio da oltre 400 giorni. Non solo gli artisti , intesi come cantanti, attori etc etc, ma un indotto fatto di maestranze che oramai non trovano via d’uscita a questa situazione insostenibile. Di tutto questo ne piange anche il settore turistico, legato a doppio filo al settore dello spettacolo in genere. Ai nostri microfoni alcuni protagonisti della giornata.

