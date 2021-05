Fitness all’aperto, a Delia ora si può

Collocata l’altro ieri nel parco antistante piazza Toronto l’attrezzatura calisthenics multifunzione da esterno per esercizi fisici.

Ad annunciarlo il sindaco Gianfilippo Bancheri che commenta: <<Avevamo promesso sia l’esproprio dello spazio verde nonchè la realizzazione di un’area fitness per esterni. Ed è quello che abbiamo fatto. Siamo tra i pochissimi Comuni ad avere offerto l’opportunità ai nostri cittadini, data la momentanea chiusura delle palestre, di allenarsi all’aria aperta, vivendo un’esperienza di fitness divertente e salutare a stretto contatto con la natura , in grado di rafforzare i legami sociali e generazionali>>.

Il parco si trova in una zona facilmente raggiungibile, vicina al centro storico. Le strutture poste all’interno della villetta sono utilizzabili dalla collettività e si aggiungono alle altre attrezzature e impianti esistenti nel territorio, che ampliano le possibilità di praticare una sana attività ginnica e sportiva dei cittadini.

Il parco espropriato di recente dal Comune – ha aggiunto il sindaco – fa parte di un ampio progetto di sostenibilità ambientale per rivalutare e riqualificare lo spazio urbano, in grado di promuovere la qualità della vita urbana, favorire l’inclusione sociale dei soggetti più fragili e ridurre la marginalizzazione sociale Si tratta – ha detto – di interventi che favoriscono l’aggregazione e la fiducia nelle istituzioni creando un circolo virtuoso che ha già cambiato in meglio il volto della nostra cittadina>>.

Il sindaco Bancheri ha infine rivolto un suo ringraziamento ai dipendenti dell’Ufficio Tecnico Comunale per la loro <<fattiva e preziosa collaborazione>>.