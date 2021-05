Flash Mob a Canicattì: se mi chiudi non mi chiedi

Si informa che sabato 01/05/2021 in occasione della giornata dedicata alla festa del lavoro alle ore 11 :30 davanti l’Ufficio delle Entrate di Canicattì si svolgerà un flash mob organizzato da Fratelli d’Italia Canicattì , la manifestazione ha lo scopo simbolico di rappresentare tutte le categorie colpite economicamente dalle assurde restrizioni imposte dall’attuale governo ,sensibilizzare le forze politiche al governo e che amministrano anche localmente di porre in essere dei provvedimenti urgenti che permettano ai tanti cittadini colpiti dalle suddette misure di vederle sospendere con effetto immediato.

“Le chiusure indiscriminate devono terminare, così come il coprifuoco inutile e dannoso”. Le attività che sono in grado di rispettare e far rispettare le disposizioni anti-covid, devono poter stare aperte come i supermercati.Non si capisce perché si possa salire su un mezzo pubblico affollato e non andare in un negozio o in un ristorante , bar mantenendo le dovute distanze”. Sono in arrivo milioni di cartelle esattoriali, come si fa a chiedere agli italiani di pagare i debiti in questa situazione?” Così come chiediamo che i sostegni diventino concreti , fino ad oggi abbiamo assistito a bonus irrisori che sono serviti a poco e nulla .

Sarà presente una rappresentanza di Gioventù Nazionale con il motto:

“coprifuoco, precariato e nessun ristoro:storia di una generazione senza futuro né lavoro.”

La manifestazione è regolarmente autorizzata dalla Questura e si svolgerà nel rispetto delle prescrizioni anti Covid.

Si invitano i cittadini e le rappresentanze delle categorie colpite a partecipare .