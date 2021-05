Giancarlo Granata, grave che la nostra provincia esclusa dal piano infrastrutturale degli investimenti strategici previsti dai recovery plan

Ritengo grave, dichiara Giancarlo Granata, che la nostra provincia sia rimasta esclusa dal piano infrastrutturale degli investimenti strategici previsti dai recorey plan.

Sarebbe strategicamente decisivo, continua Giancarlo Granata, per la ripresa socio economica della nostra provincia efficientare la rete ferroviaria nel 2021 con un solo binario vetusta ed inadeguata, completare l’anello autostradale nel tratto Gela-Castelvetrano e le opere cosidette incopiute, migliorare la portualità, realizzare il famigerato aeroporto per fini turistici……..invece nulla di tutto ciò.

Agrigento non può continuare ad essere l’ultima della provincia d’Italia.

Per questo motivo, conclude Giancarlo Granata, mi farò parte attiva nelle sedi opportune affinchè i rappresentanti istituzionali della Lega Sicilia con in testa il Parlamentare Europeo della nostra provincia On. Annalisa Tardino e il Segretario Regionale On. Nino Minardo possano verificare la fattibilità di attingere ad atri strumenti finanziari europei tra cui il PNNR relativo ai fondi strutturali e d’investimento.