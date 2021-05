“Schiaffi e pugni alla moglie”, arrestato il marito 57enne

Codice rosso a Termini Imerese per un uomo di 57 anni accusato di maltrattamenti ripetuti nei confronti del coniuge. Gli agenti della polizia dello Stato hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 57 anni.

La donna in lacrime aveva raccontato ai poliziotti di essere stata aggredita dal marito in presenza dei figli. La vittima ha trovato finalmente la forza di denunciare i soprusi e le violenze fisiche, come schiaffi, calci e pugni, subite nel corso di un decennio da parte del marito.

I poliziotti erano anche riusciti a convincere la donna a trovare rifugio presso una comunità protetta.

Le immediate indagini avviate dagli investigatori della Polizia hanno permesso di trovare numerosi elementi di riscontro oltre a far rilevare l’ossessionante ricerca che l’uomo, faceva della moglie, probabilmente finalizzata al compimento di altre gravissime violenze.

