Si avvia il portale turistico “Welcome Sciacca”

Si chiama “Welcome Sciacca” il portale di promozione turistica attivato dall’Amministrazione comunale di Sciacca all’interno del progetto di “marketing turistico e destination management”. L’indirizzo web è www.welcomesciacca.com

La piattaforma web – rendono noto il sindaco Francesca Valenti e l’assessore al Turismo Sino Caracappa – è già in fase di costruzione e ha l’obiettivo di attrarre e guidare il visitatore alla scoperta dell’offerta turistica del territorio e delle sue attrattive; una vetrina dove trovare cultura, tradizione, memoria storica, informazioni sulla città, sugli eventi, sulle esperienze che è possibile fare, sui servizi, sulle strutture. Uno strumento utile per i visitatori e per gli operatori economici che intendono far conoscere e promuovere la propria attività dentro un unico portale istituzionale dedicato al turismo di Sciacca.

A questo proposito, è stato pubblicato oggi un avviso pubblico a firma del dirigente del I Settore Michele Todaro rivolto proprio agli operatori economici legati al mondo del turismo e dell’accoglienza e appartenenti, in particolare, alle seguenti categorie: strutture ricettive, artigianato, enogastronomia, servizi turistici, strutture balneari. Gli operatori interessati possono richiedere l’inserimento gratuito all’interno del portale Welcome Sciacca attraverso un form online raggiungibile dal link https://welcomesciacca.com/uploads/. Il form permette di caricare foto, descrivere l’attività, inserire tutte le informazioni essenziali relative a contatti telefonici, email, siti web e altro.