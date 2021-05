Sarà collocato in Piazza Gallo, in Via Atenea, davanti il palazzo dell’ex Tribunale, il busto in bronzo del Giudice Rosario Livatino.

L’opera è stata voluta dall’Amministrazione Comunale di Agrigento; il lavoro è stavo affidato a Salvatore Navarra un allievo di scultura dell’Accademia di Belle Arti.

loading..