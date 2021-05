Libero consorzio comunale, Vincenzo Raffo è il nuovo commissario straordinario

L’ex comandante provinciale della guardia di finanza di Agrigento, Vincenzo Raffo, è il nuovo commissario straordinario del Libero consorzio comunale. A nominarlo l’assessore regionale alle autonomie locali e funzione pubblica, Marco Zambuto.

“A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 12 della legge regionale del 17 febbraio del 2022- si legge nel decreto di nomina- relativo al rinvio delle elezioni degli organi elettivi degli enti di area vasta, Vincenzo Raffo con qualifica di generale in quiescenza è nominato Commissario Straordinario per la gestione del Libero Consorzio comunale di Agrigento, con le funzioni del Presidente e del Consiglio, nelle more dell’insediamento degli organi “e comunque non oltre il 15 settembre 2021”.

Il decreto di nomina è stato sottoscritto anche dal Presidente della Regione Musumeci. Le elezioni dei liberi consorzi erano state programmate per lo scorso fine marzo ma , causa Covid, sono state rinviate. Le ex province sono commissariate da 8 anni. Raffo prende il posto di Girolamo Alberto Di Pisa che, lo scorso mese di febbraio, era stato confermato nella carica per la quinta volta: la prima il 31 gennaio 2018. L’ultima nomina era in scadenza il 30 aprile 2021.