Parlamento Europeo lavora a patto per le isole, Donato (Lega) relatore principale

Sarà l’eurodeputata siciliana della Lega Francesca Donato a lavorare alla relazione di iniziativa della commissione per lo sviluppo regionale del parlamento europeo (Regi) su una politica di coesione specificamente dedicata alle isole.

L’assegnazione dell’Ini report al gruppo Identità e Democrazia, di cui fa parte la Lega, su richiesta della Donato, è stata formalizzata nei giorni scorsi nella commissione per lo sviluppo regionale del parlamento europeo presieduta da Yunous Omarjee, eurodeputato francese originario dell’isola della Riunione.

“Dalla commissione Regi – spiega l’europarlamentare della Lega – è partito un importante impulso per lavorare ad un vero e proprio patto per le isole d’Europa. L’obiettivo sarà quello di definire chiaramente delle politiche di coesione a livello europeo che favoriscano lo sviluppo delle isole, considerato l’enorme impatto sulla competitività di queste regioni, generato dalla condizione di insularità. Sarà un grande focus sui problemi e sulle opportunità di tutte le isole, da quelle dell’estremo nord a Malta, per arrivare ad una legislazione ad hoc che mi auguro possa vedere la luce entro il 2023″.

Al più presto confronto con i presidenti Musumeci e Solinas

Francesca Donato, sottolinea che: “Si tratta di una grande occasione per le isole italiane per ottenere finalmente dall’Unione Europea quegli strumenti necessari a garantire ai loro abitanti gli stessi diritti ed opportunità di cui godono i cittadini europei sul continente”.

E conclude auspicando un incontro a breve con i presidenti delle regioni Sicilia e Sardegna, isole che hanno un peso speicifico: “In questo quadro è assolutamente importante che Sicilia e Sardegna siano attente protagoniste di questo processo; spero al più presto di potermi confrontare in proposito con i presidenti Musumeci e Solinas”.

