SAIS Trasporti, nel Nisseno trasporto pubblico scolastico in sicurezza

Per far fronte all’attuale particolare situazione causata dall’emergenza da Covid-19, che impone anche agli studenti pendolari della provincia di Caltanissetta una discontinua frequenza scolastica in presenza, SAIS Trasporti, al fine di garantire anche la massima sicurezza a bordo ha predisposto un “carnet di biglietti nominativi”, comprendente andata e ritorno, in sostituzione del tradizionale abbonamento mensile.

Ogni studente titolare del carnet deve prenotare il giorno prima le corse di andata e ritorno di cui intende usufruire attraverso l’area del sito di SAIS Trasporti dedicata ai “servizi online”. L’obiettivo è quello di organizzare al meglio il servizio, alla luce della riduzione attualmente in vigore del 50% dei posti disponibili a bordo degli autobus e al contempo ottimizzare le spese di viaggio. Questo sistema infatti consente un “tracciamento” del flusso dei pendolari che permette di anticipare le esigenze di trasporto degli studenti e di pianificare al meglio i servizi.

SAIS Trasporti ha inoltre potenziato con servizi aggiuntivi tutte le linee di trasporto pubblico gestite e utilizzate dagli studenti della provincia di Caltanissetta per raggiungere gli istituti scolastici.

SAIS Trasporti ha offerto e offrirà ulteriormente la propria totale collaborazione al tavolo coordinato dal prefetto che mira, con il supporto dell’Assessorato regionale ai Trasporti, a una riorganizzazione e ottimizzazione del trasporto scolastico volta a garantire ai ragazzi le condizioni di sicurezza a bordo dell’autobus rese necessarie dall’emergenza pandemica.