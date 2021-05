Si schiantano contro un muro lungo la Statale189: feriti due giovani di Canicattì

Nei giorni scorsi nei pressi della Ss 189, in territorio di Lercara Friddi due giovani di Canicattì, 31 e 36 anni, a bordo di un auto si sono schiantati contro un muro.

A prestare i primi soccorsi prima dell’arrivo dell’ambulanza sono stati alcuni automobilisti. Trasferiti in ospedale i medici hanno riscontrato, ad entrambi, traumi sparsi, oltre a contusioni ed escoriazioni sparsi in varie parti del corpo. Non versano in gravi condizioni. Uno dei due è stato anche sottoposto agli esami del sangue per verificare se avesse bevuto alcolici o assunto stupefacenti prima di mettersi a guidare. I risultati si conosceranno nei prossimi giorni.

I carabinieri si stanno occupando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.