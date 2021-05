Siculiana, le strade raccontano le donne: verso l’iter di approvazione

La toponomastica del Comune di Siculiana “parla” esclusivamente al maschile.

Piazza della Panchina Rossa -Dedicata alle donne vittime del femminicidio; Piazzale Francesca Morvillo; Piazzetta Nilde Iotti; Via Lia Pipitone; Via Ilaria Alpi; Vicolo Vittoria Giunti; Piazzale Tina Anselmi; Piazzetta Angelina Romano, sono alcune delle vie che l’amministrazione comunale intende dedicare a figure femminili che si sono distinte nel campo della politica, dell’arte, della letteratura, del giornalismo. La proposta è stata approvata in giunta e trasmessa alla Prefettura per la definizione dell’iter.

“Un riconoscimento dovuto al mondo delle donne che hanno contribuito, alla pari degli uomini, alla crescita socio-economico e culturale del paese. L’iniziativa vuole essere anche un messaggio contro ogni forma di discriminazione legata al sesso, dando visibilità al talento femminile”, scrive il sindaco Peppe Zambito.