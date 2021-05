Stabilizzazioni precari Porto Empedocle, i consiglieri: “ancora nessun atto concreto”

“La stabilizzazione dei lavoratori del Comune di Porto Empedocle venga messa in salvo dal dibattito da campagna elettorale: l’ente passi dalle parole ai fatti e predisponga nel più breve tempo possibile gli atti burocratici necessari a chiudere anni di precariato”. Ad intervenire, con una nota, sono i consiglieri comunale Dario Puccio, Salvatore Bartolotta e Giuseppe Iacono.

“Nonostante l’annuncio nei giorni scorsi dell’approvazione del bilancio riequilibrato da parte del Governo nazionale – continuano i consiglieri- non ci risulta ad oggi che sia stato predisposto il piano di fabbisogno del personale e non vorremmo che questo documento, tanto rilevante per la vita di molti lavoratori, venga rinviato a dopo il periodo della campagna elettorale”.

Per questo i consiglieri, nell’annunciare una specifica interrogazione sul tema, spiegano anche che sensibilizzeranno sull’argomento i sindacati della Funzione pubblica affinché si possa addivenire nel più breve tempo possibile a questo importante risultato.

loading..