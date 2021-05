Campobello di Licata, nuovo responsabile area Lavori pubblici

La pubblica amministrazione ha Individuato in Luigi Lazzaro, in atto segretario generale del comune di Campobello di Licata, responsabile ad interim del quarto settore lavori Pubblici, Urbanistica e Manutenzioni, in sostituzione del dipendente ingegnere Gaspare Intorre. In caso di assenza, impedimento, incompatibilità dovuti a qualunque causa, del responsabile del settore (Lavori pubblici), le relative funzioni saranno svolte dall’ ingegnere Daniela Lumera.

Giovanni Blanda