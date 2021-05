Canicattì, Comitato2021: Richiesta in ordine al rilascio di copie

Questo Comitato Civico 2021 ha ricevuto la nota protocollo n° 18828 del 27/04/2021, risulta molto sorpreso prima perché il concetto di controllo generalizzato oggi è stato superato proprio dall’art. 3 del d.lgs n° 33/2013 che addirittura consente tale controllo.

In particolare questo Comitato non ha chiesto nomi ma numeri , come rientra nella logica gestionale ogni rilascio di copia dovrebbe essere annotato e contabilizzato a livello economico finanziario. Questo Comitato Civico 2021 ha chiesto proprio tali numeri.

Si ribadisce la richiesta : SI CHIEDE DI CONOSCERE QUANTE COPIE DI ATTI SONO STATI RILASCIATI E QUANTO HA INCASSATO IL COMUNE. RICHIESTA MOLTO SEMPLICE E DIRETTA NON GENERALIZZATA.

Si rappresenta che qualora non verrà data risposta, poiché è impossibile che un Comune non rilascia copie, verrà immediatamente informata la CORTE DEI CONTI per rilevare l’eventuale responsabilità.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Calogero Giarratana Giuseppe Giardina