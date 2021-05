Covid, la Sicilia resta in zona arancione

Per un’altra settimana ancora, a partire dal 3 maggio, la Sicilia rimarrà in zona “arancione” con tutti i limiti per le attività commerciali, ormai allo stremo; il rischio è che l’arancione permanga fino al 16 maggio.

Tutto dipende dai numeri dei contagi, e la Sicilia purtroppo continua a stare sull’altalena, quando sembrano scendere, ecco una nuova impennata. E l’ultimo monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità ha evidenziato nell’Isola un indice di trasmissibilità ancora superiore a 1.

«I dati sul contagio nella nostra Isola, sebbene in calo e senza pressione sugli ospedali, non possono farci sentire al sicuro. E una fase molto delicata che potrebbe, per l’irresponsabile condotta di una minoranza, ricacciare la Sicilia in zona rossa», ha detto l’altro giorno il governatore Musumeci spiegando le ragioni che hanno portato a fissare a «metà maggio la apertura degli stabilimenti balneari – aggiunge -, dove gli assembramenti rischiano di vanificare ogni sforzo». Tuttavia – ha promesso il presidente della Regione – «se i dati della prossima settimana dovessero essere rassicuranti, potremmo disporre di anticipare l’apertura».

Fino a sabato 15 maggio dunque sono sospese le attività degli esercizi balneari, la fruizione delle spiagge libere e la balneazione in tutta l’isola. Restano consentite, invece, manutenzione, montaggio e allestimento degli stabilimenti balneari e la pulizia della spiaggia di pertinenza per l’avvio della stagione il 16 maggio come stabilisce l’ordinanza, concordata con l’assessore all’Ambiente Toto Cordaro, firmata dal governatore Nello Musumeci.