Crolla il grosso pino secolare a Partinico, sfiorata la tragedia

È crollato stanotte il pino secolare che era diventato il simbolo di Partinico. Il maestoso albero che si trovava in viale Regione Siciliana. Un tonfo sordo ha rotto il silenzio e tanta è l’incredulità dei cittadini.

L’albero secolare detto “U Pignu” è finito sulla carreggiata. Fortunatamente in quel momento non transitavano auto. Sono arrivati molti residenti e le squadre di soccorso dei vigili del fuoco.

La strada è stata chiusa in attesa che il grande pino di Partinico possa essere rimosso. ad occuparsi della rimozione del grosso albero una ditta privata. Tanto il rammarico dei partinicesi che perdono uno dei simboli della città che stava lì da centinaia di anni.