Giovanni Umile (UdC): “Le Riforme della Giustizia nel Recovery Plan”

Nel “Recovery Plan” in questi giorni in discussione sia alla Camera che al Senato per la sua approvazione con il programma definitivo sugli investimenti del “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (PNRR) nell’ ambito del “Next Generation UE” da presentare alla Commissione Europea entro il 30 aprile.

Nella bozza di tale Documento si parla di un “ambizioso progetto di riforme ed investimenti” e mi auspico che una gran parte di queste risorse (circa 221,5 miliardi di euro) in arrivo da Bruxelles siano destinati alla Giustizia che deve essere uno dei pilastri fondamentali su cui fondare la ripartenza del nostro Paese considerandolo come un asset strategico nazionale.

Risorse europee che serviranno a rilanciare gli investimenti al fine di migliorare l’efficienza di tale Sistema anche attraverso la riforma dei processi civile, penale e tributario, quello della prescrizione, un maggior incremento della digitalizzazione all’interno delle Aule di giustizia ( così come avviene in altri Paese dell U.E.), l’aumento del numero dei Magistrati e l’assunzione di nuovo personale amministrativo giudiziario, al fine di accorciare i tempi della Giustizia e renderla ancor più efficiente, in quanto ci sono milioni di persone che aspettano da anni una sentenza.

Riforme ed investimenti necessari per dare la possibilità al Settore di crescere ulteriormente ed essere finalmente quel volano di opportunità per ampliare le garanzie costituzionali di tutti i cittadini.