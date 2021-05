Inizia a preoccupare la situazione contagi a Licata; gli attuali positivi ad oggi sono 200, e si rischia la zona rossa.

“Il monitoraggio sui numeri viene eseguito con grande attenzione e costanza, in continuazione, con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. Assistiamo a episodi di irresponsabilità da parte di molti”, dichiara il sindaco Pino Galanti in una nota. Mi rendo conto che è consentito muoversi abbastanza liberamente, continua il primo cittadino, ma ciò non autorizza a creare assembramenti, uscire di casa solo per fare un giro o fermarsi, in gruppi, davanti ai locali o negli abituali luoghi di ritrovo. Mi rivolgo soprattutto ai ragazzi ed alle loro famiglie: non abbiamo abbastanza uomini e mezzi per controllare tutto, per sconfiggere la pandemia serve un grande senso di responsabilità. Vorrei ricordare, conclude il sindaco Galanti, che la “Zona Rossa” è uno strumento utile per battere il virus, ma comporta la chiusura a tappeto di esercizi commerciali e servizi, con una grave ricaduta per l’economia cittadina. Quindi, posto che la tutela della nostra salute è il bene primario da difendere, per evitare conseguenze e danni peggiori di quelli già subiti, il proprio senso di responsabilità e la capacità di attenersi fedelmente alle regole sono e devono essere le armi da mettere in campo”.