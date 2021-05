Lampedusa, al via la raccolta differenziata porta a porta

a Lampedusa parte il servizio di raccolta differenziata porta a porta.

“Ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte in questa “piccola rivoluzione ecologica” che segna un momento importante per la nostra isola e per l’ambiente”, dichiara il Sindaco Totò Martello.

I mastelli dovranno essere esposti di fronte la vostra abitazione la sera dalle 20.00 fino alle ore 6.00 del giorno dopo, a seconda del piano di raccolta che vi viene consegnato al momento del ritiro, Si inizia stasera con il mastello grigio, per l’indifferenziato e l’umido (secco e residuo). Per chi ancora non avesse ritirato i mastelli può farlo recandosi in via Cameroni (ex Comune).