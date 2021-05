Licata, azzannato da un cane: bambino ricoverato in ospedale

A Licata tanta paura per un bambino di 10 anni che è stato aggredito da un cane, a quanto pare randagio.

Pare da una prima costruzione che il piccolo si trovava in compagnia del nonno quando è stato raggiunto dal cane che lo ha morso in varie parti del corpo; è stato il nonno ad allontanare il cane e a correre verso l’ospedale San Giacomo d’Altopasso, dove il piccolo è stato medicato al pronto soccorso.

Gli sono stati applicati dei punti di sutura per medicare le ferite ed è stato ricoverato. Non è in pericolo di vita. Sono state avviate le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.