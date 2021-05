Regione avvia cantieri 17 nuovi centri vaccinali in Sicilia

La Regione avvia i cantieri per 17 nuovi centri vaccinali in Sicilia. Sono stati affidati, infatti, i lavori in somma urgenza per la realizzazione dei nuovi hub nell’Isola. Il governo Musumeci ha dato incarico alla Protezione civile regionale di espletare le relative procedure, attraverso ditte specializzate in allestimenti fieristici e ristrutturazioni. Il dipartimento, guidato da Salvo Cocina, è impegnato nel potenziamento della campagna di vaccinazione anti-Covid.

L’obiettivo è raggiungere le 50 mila somministrazioni al giorno grazie anche al potenziamento del numero dei centri di vaccinazione. I primi cantieri aperti sono quelli di Taormina e Messina.

Lo scorso venerdì è stato effettuato un sopralluogo tecnico nel cantiere del PalaLumbi di Taormina per verificare lo stato di esecuzione delle opere del nuovo hub vaccinale che servirà il comprensorio jonico.

I primi lavori saranno consegnati settimana prossima

Oggi il cantiere lavora a pieno ritmo e a giorni si arriverà alla ultimazione dei lavori di adeguamento strutturale. Al suo interno, è prossimo anche l’inizio dell’allestimento della farmacia da parte dell’Asp di Messina.

